Patrick Nimubona vainqueur des 20km de Bruxelles pour la deuxième fois consécutive
Déjà vainqueur des 20 kilomètres de Bruxelles en 2025, Patrick Nimubona s’est encore imposé lors de l’édition 2026 dimanche. Le Burundais a été le plus rapide des 50.000 participants, coupant la ligne d’arrivée au parc du Cinquantenaire après 59:47.
Nimubona est sorti vainqueur d’un duel haletant avec le marathonien Dorian Boulvin en s’imposant au sprint. Nathan Sevenois a pris la troisième place en 1h01:10.
Chez les dames, Elisa Vancolen a remporté une première victoire en 1h11:20. Elle a devancé de plus d’une minute Amélie Saussez (1h12:31). L’Italienne Elisabetta Ribera a pris la troisième place (1h12:37).
Belga – Photo : BX1