Grave accident de la route à Machelen: un Schaerbeekois de 34 ans a perdu la vie

Un homme de 34 ans, originaire de Schaerbeek, est décédé samedi soir dans un accident de la route à Machelen. L’information a été confirmée par le parquet de Halle-Vilvorde. La victime a perdu la vie dans une collision frontale.

Selon les premières constatations de l’expert en circulation, les feux du véhicule de la victime étaient peut-être défectueux, mais le véhicule arrivant en sens inverse roulait à une vitesse nettement supérieure à la limitation autorisée.

L’accident s’est produit vers 23h15 sur Woluwelaan à Machelen, près de la Henri Rampelbergstraat. Normalement, cette route comporte deux voies dans chaque sens, mais en raison de travaux, elle a été rétrécie et ne comporte plus qu’une seule voie dans chaque sens.

“Le conducteur de l’Audi, un homme de 21 ans, a tenté un dépassement et a percuté de plein fouet une Smart arrivant en sens inverse“, explique Sabine Lievens, porte-parole du parquet. “L’accident n’a été filmé par aucune caméra et il n’y avait aucun témoin. Selon le conducteur de l’Audi, les phares de la Smart étaient éteints“.

Le conducteur de la Smart, un homme de 34 ans originaire de Schaerbeek, a été réanimé sur place, mais n’a pas survécu. Le parquet a désigné un expert en accidents de la route.

Belga – Photo : Belga Image