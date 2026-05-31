20km de Bruxelles: 563 personnes prises en charge par la Croix-Rouge, 24 hospitalisations

430 volontaires secouristes étaient mobilisés sur quatorze postes médicaux.

Plus de 400 personnes ont été prises en charge dimanche par la Croix-Rouge de Belgique à l’occasion des 20 kilomètres de Bruxelles, a indiqué la porte-parole de la Croix-Rouge, Nancy Ferroni, dressant un premier bilan. Seize personnes ont dû être évacuées à l’hôpital parmi les 413 prises en charge. Un bilan définitif est attendu aux alentours de 17h00.

Au vu de la chaleur annoncée, outre les points d’eau et de ravitaillement prévus par l’organisation, la Croix-Rouge avait déployé pour la première fois des unités hyperthermiques, destinées à aider les participants en surchauffe. Le service de secours avait aussi mobilisé 430 volontaires secouristes sur quatorze postes médicaux, dont un dispositif avancé au Cinquantenaire.

► Voir notre reportage | 20km de Bruxelles : la Croix-Rouge déploie son dispositif de secours

Belga – Photo : BX1