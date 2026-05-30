20km de Bruxelles : la Croix-Rouge déploie son dispositif de secours

Ce dimanche, quelque 40.000 coureurs s’élanceront pour les 20 km de Bruxelles.

Comme chaque année, la Croix-Rouge sera sur place avec un important dispositif de secours.

14 postes de soins sont répartis sur l’ensemble du parcours, auxquels s’ajoute un grand poste médical avancé à l’arrivée. Ce dernier dispose de 12 boxes pour la prise en charge de toutes les pathologies, d’une zone dédiée aux petits soins, ainsi que d’ambulances pouvant récupérer les coureurs en difficulté sur le tracé.

Les risques varient selon la météo : en cas de pluie, la traumatologie liée aux chutes et les irritations cutanées sont au premier plan. Par forte chaleur, c’est l’hyperthermie qui mobilise les équipes.

Au sommet du Cinquantenaire, l’équipe télécom de la Croix-Rouge a installé un centre de traitement des données. Il centralise les informations sur chaque coureur pris en charge, permettant à la police, aux secours ou aux proches de localiser un blessé. Le système fonctionne via des antennes radio indépendantes du réseau mobile, souvent saturé le jour de la course

■ Reportage de Romain Vandenheuvel