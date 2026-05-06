Environ 700 étudiants dans les rues de Bruxelles pour dénoncer la hausse du minerval

Quelque 700 étudiants ont manifesté mercredi midi dans le centre de Bruxelles, pour protester contre la réforme de la hausse minerval, qui devrait passer à 1.194 euros à la rentrée de septembre 2026.

“Cette mobilisation montre que l’on continue à être motivé, à montrer qu’on ne veut pas des 1.200 euros“, a déclaré le président de la Fédération des étudiants francophones (FEF), Adam Assaoui.

Malgré la proximité des examens, prévus à partir de la mi-mai, les étudiants, venus notamment de Bruxelles, Liège, et Mons, se sont rassemblés vers 12h00 devant la gare de Bruxelles-Central.

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Vers 12h30, ils ont entamé une marche en direction du siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), place Surlet de Chokier, où ils sont arrivés aux alentours de 13h15.

“On regrette que ce texte arrive pendant le blocus, juste avant la session d’examens“, a déploré Adam Assaoui. “Le débat aurait été plus sain il y a quelques semaines, pendant les cours“.

Plusieurs slogans ont été scandés en chemin, tels que “Du fric pour l’enseignement public, du blé pour étudier!“, “On est plus chaud que la réforme“, ou encore “Tout le monde déteste la ministre“. Les manifestants ont voulu dénoncer une politique de “l’autruche” du gouvernement de la FWB, estimant que celui-ci ne répond pas aux arguments des étudiants dans le débat public.

“Cela commence à être insultant : des témoignages remontent du terrain, des étudiants se mobilisent. De son côté, Élisabeth Degryse fait comme si de rien n’était“, regrette le président de la FEF. “On ne se sent pas du tout écouté par la ministre.”

Dans son effort de rééquilibrage des finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement MR-Engagés a annoncé à l’automne dernier le relèvement du minerval de 835 à 1.194 euros.

La mesure, qui n’a pas encore été formellement adoptée par le parlement, doit entrer en vigueur dès la rentrée prochaine normalement. La hausse impactera directement 58% des étudiants de l’enseignement supérieur, selon des estimations du gouvernement.

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La réforme doit être examinée en commission le 11 mai, avant un débat en séance plénière prévu le 27 mai. Les étudiants entendaient faire entendre leur voix avant ce passage en commission.

“Dans moins d’un mois, les étudiants sauront quel minerval ils paieront“, a constaté Adam Assaoui. “Cela nous laisse environ 20 jours pour continuer à mettre la pression et continuer à se mobiliser de diverses manières“, a-t-il conclu. Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement de contestation étudiante plus large, lancé en mars. Fin mars, plus de 3.000 étudiants s’étaient déjà rassemblés.

Belga