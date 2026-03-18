Hausse du minerval: les étudiants dénoncent “l’enterrement” de l’accessibilité aux études de la FWB au siège des Engagés

Un cercueil représentant la mort fictive de l’accessibilité aux études, c’est ainsi que les étudiants ont voulu démontrer mercredi leur mécontentement face à la mesure de la hausse du minerval dans l’enseignement supérieur, qui devrait être votée en avril par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Ils étaient une trentaine, étudiants et représentants d’associations étudiantes, venus de Liège, Louvain-La-Neuve et Bruxelles, rassemblés devant le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles mercredi matin. Les étudiants y ont déposé un cercueil indiquant “Ci-gît l’accessibilité aux études” et sur lequel figuraient des photos d’Yvan Verougstraete, d’Élisabeth Degryse (Les Engagés), de Georges-Louis Bouchez et de Valérie Glatigny (MR), accompagnées de la mention “Les fossoyeurs“.

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Après plusieurs témoignages, sur fond de musique d’enterrement, ils ont porté le cercueil jusqu’au siège des Engagés, parti politique de la ministre en charge de la réforme, Élisabeth Degryse. Lors de l’élaboration de son budget 2026, la majorité MR-Engagés a en effet décidé de mettre fin au gel du minerval pour le porter à 1.194 euros indexables. Selon les plans présentés en 2025 par la ministre-présidente Degryse, quatre tarifs distincts seront appliqués à l’avenir dans l’enseignement supérieur : la gratuité totale des droits d’inscription pour les étudiants boursiers (22% de la population étudiante), un minerval réduit à 374 euros pour les étudiants dits de “condition modeste” (ceux-ci comptent pour 1% aujourd’hui mais le gouvernement souhaite porter ce chiffre à 10%), un minerval maintenu à 835 euros pour 10 % des étudiants, et un minerval majoré à 1.194 euros pour les autres.

Diverses mobilisations étudiantes avaient déjà eu lieu début mars contre la hausse du minerval sur les campus d’universités à Louvain-La-Neuve, Bruxelles, Liège, Namur et Mons. Une grande manifestation étudiante est prévue à Bruxelles le mardi 24 mars prochain. Près de 1.000 étudiants s’y sont déjà inscrits sur un site étudiant.

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Belga