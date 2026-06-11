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Un piéton blessé dans un accident près de la gare de Bruxelles-Midi

Un accident impliquant un piéton s’est produit jeudi matin à proximité de la gare de Bruxelles-Midi.

Jeudi matin, un piéton a été blessé dans un accident près de la gare de Bruxelles-Midi. C’est ce qu’ont confirmé les pompiers de Bruxelles.

L’accident s’est produit vers 9 heures au croisement de la rue de Russie et de l’avenue Fonsny, mais les circonstances exactes restent encore floues. La victime a été transportée à l’hôpital en ambulance, mais ses jours ne seraient pas en danger.

Belga – Photo : Belga Image

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