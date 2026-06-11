Les associations d’insertion par le logement réclament davantage de moyens : “Il y a réellement urgence”

Alors que la demande de logements abordables continue de croître à Bruxelles, les acteurs de l’accompagnement au logement s’inquiètent du manque de visibilité sur leur financement et appellent les autorités à agir rapidement.

Une petite centaine de représentants du secteur de l’insertion par le logement bruxellois se sont réunis jeudi matin sur la place Royale, avant le début d’une réunion du conseil des ministres bruxellois, pour appeler à un renforcement de leurs subsides et à davantage de soutien de la part des autorités régionales.

Les Associations d’Insertion par le Logement (AIPL) “jouent un rôle fondamental” à Bruxelles, alors que la capitale fait face à une crise du logement, et que près de 55.000 ménages se trouvent actuellement dans l’attente d’un logement social, a expliqué à Belga le coordinateur du Rassemblement bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH), Werner Van Mieghem. Or, “les subsides sont gelés depuis deux ans, ce qui contraint les associations à réduire leurs heures de permanences”.

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“Nous avons besoin de connaitre le montant des aides que nous allons recevoir pour pouvoir employer des gens”, a de son côté souligné le secrétaire général du Syndicat des locataires, José Garcia. “Aujourd’hui, nous n’avons pas la moindre idée de comment nous allons terminer l’année. Il y a réellement urgence”, a-t-il ajouté. Selon les associations, leurs subsides sont en effet payés tardivement depuis 2024, et ce sans indexation. Parmi les manifestants, certains déploraient ainsi avoir dû faire face au licenciement de travailleurs.

A son arrivée à la réunion ministérielle, la secrétaire d’État bruxelloise au Logement Karine Lalieux (PS) a échangé pendant quelques minutes avec les personnes mobilisées. Une réforme du secteur est en préparation au niveau régional, afin notamment de “structuraliser” les subsides à destination des AIPL, a affirmé Mme Lalieux face aux manifestants.

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A la suite de la publication d’une lettre ouverte par une trentaine d’organisations actives dans l’insertion par le logement, la secrétaire d’Etat avait déjà été interpellée sur le sujet face au Parlement bruxellois la semaine dernière. Elle avait alors assuré qu’il était prématuré d’évoquer des coupes budgétaires dans le secteur, et que les discussions gouvernementales portant sur les subventions facultatives des associations étaient toujours en cours.

La Région bruxelloise agrée et subsidie depuis des années une cinquantaine d’AIPL. Ces dernières accompagnent des ménages confrontés à des difficultés multiples: précarité financière, ruptures familiales, expulsions, discriminations à l’accès au logement, de santé mentale ou isolement social. Le secteur prévoit par ailleurs une nouvelle manifestation le 24 juin prochain devant l’Église Royale Sainte-Marie à Schaerbeek, pour dénoncer la revente de logements publics planifiée par la Région.

Belga – Photo : Belga Image