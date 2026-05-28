Foyer anderlechtois : Karine Lalieux répète que les “procédures ont été respectées” sans convaincre les députés
Les explications de Karine Lalieux sur les soupçons de clientélisme au Foyer anderlechtois n’ont pas convaincu les députés bruxellois. Plusieurs partis réclament désormais la création d’une commission d’enquête parlementaire.
Interrogée en commission du Logement du Parlement bruxellois, la secrétaire d’État régionale en charge du Logement Karine Lalieux (PS) a répété jeudi de nombreux éléments déjà évoqués vendredi dernier en séance plénière du Parlement bruxellois lorsqu’elle avait aussi été questionnée sur les soupçons de clientélisme au sein du Foyer anderlechtois. Ces réponses n’ont toutefois pas satisfait la majeure partie des députés, prêts à approuver, lundi, la création d’une commission d’enquête à ce sujet.
■ Sarah Uenten était sur place
Selon les révélations d’un reportage récent de l’émission “Pano” (VRT), des messages et échanges vocaux tendraient à accréditer la thèse selon laquelle le président Lotfi Mostefa (PS) aurait exercé une influence sur certaines attributions de logements sociaux.
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Interrogée jeudi en commission Logement après un premier passage vendredi dernier en séance plénière, Karine Lalieux a répété que, d’après la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), “toutes les procédures en matière de dérogations, mutations et attributions ont été respectées“. “Je n’ai pas dit que tout était en ordre”, s’est-elle toutefois défendue. Elle n’a pas pu donner plus de détails sur les dérogations et mutations “car l’analyse n’a pas encore été réalisée“.
La secrétaire d’État s’est par ailleurs félicitée “que la justice agisse vite“, rappelant les perquisitions menées jeudi matin aux bureaux de la société de logements sociaux et au domicile de Lotfi Mostefa. Ces déclarations n’ont pas convaincu les députés, qui ont exprimé des inquiétudes déontologiques ainsi que des doutes sur le calendrier des changements mis en place en 2025 et en 2026 au sein du Foyer anderlechtois.
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Audition ou enquête ?
Après l’audition de la ministre, les députés ont procédé à un vote à huis clos sur l’audition ou non du président du Foyer anderlechtois Lotfi Mostefa devant la commission Logement. Il a finalement été décidé qu’il ne sera auditionné par les députés que si une commission d’enquête n’était pas mise sur pied.
Plusieurs partis, dont le MR et Anders dans la majorité, ont en effet appelé à la création d’une commission d’enquête sur ce dossier. Leur demande sera discutée lundi en commission des Affaires générales du Parlement bruxellois.
Avec Belga – Photo : Belga Image