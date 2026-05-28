Foyer anderlechtois : Karine Lalieux répète que les “procédures ont été respectées” sans convaincre les députés

Selon les révélations d’un reportage récent de l’émission “Pano” (VRT), des messages et échanges vocaux tendraient à accréditer la thèse selon laquelle le président Lotfi Mostefa (PS) aurait exercé une influence sur certaines attributions de logements sociaux.

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Interrogée jeudi en commission Logement après un premier passage vendredi dernier en séance plénière, Karine Lalieux a répété que, d’après la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), “toutes les procédures en matière de dérogations, mutations et attributions ont été respectées“. “Je n’ai pas dit que tout était en ordre”, s’est-elle toutefois défendue. Elle n’a pas pu donner plus de détails sur les dérogations et mutations “car l’analyse n’a pas encore été réalisée“.

La secrétaire d’État s’est par ailleurs félicitée “que la justice agisse vite“, rappelant les perquisitions menées jeudi matin aux bureaux de la société de logements sociaux et au domicile de Lotfi Mostefa. Ces déclarations n’ont pas convaincu les députés, qui ont exprimé des inquiétudes déontologiques ainsi que des doutes sur le calendrier des changements mis en place en 2025 et en 2026 au sein du Foyer anderlechtois.

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