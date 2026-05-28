Foyer anderlechtois : Georges-Louis Bouchez évoque un “accord politique” pour “avancer” sur une commission d’enquête

Selon les révélations d’un reportage récent de l’émission “Pano” (VRT), des messages et échanges vocaux tendraient à accréditer la thèse selon laquelle le président du Foyer anderlechtois, Lotfi Mostefa (PS), par ailleurs échevin à Anderlecht, aurait exercé une influence sur certaines attributions de logements sociaux.

Alors que le parquet de Bruxelles a ouvert quatre instructions sur ce dossier, plusieurs partis ont depuis lors demandé l’ouverture d’une commission d’enquête au Parlement bruxellois afin de faire la lumière sur ces éléments.

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“Il faut que cette commission d’enquête entre en vigueur”

Outre Anders, DéFI, la N-VA ou encore Ecolo, le MR fait partie de ces demandeurs. “Nous sommes les premiers à avoir demandé une commission d’enquête”, a-t-il expliqué jeudi après-midi à la Chambre, au micro de la VRT. “Je sais qu’il y a des réticences du côté du PS. (…) Il faut que cette commission d’enquête entre en vigueur”, a-t-il demandé.

Le président libéral se veut toutefois moins véhément que Frédéric De Gucht, le président d’Anders, qui a menacé de quitter le gouvernement bruxellois si aucune commission d’enquête n’est mise sur pied. “C’est très compliqué de menacer un gouvernement régional vu qu’on ne peut pas convoquer de nouvelles élections. Bref, il faut toujours connaître sa Constitution, cela évite de dire des bêtises”, a répliqué Georges-Louis Bouchez.

Le Montois a par ailleurs de nouveau appelé Lotfi Mostefa à se retirer du collège d’Anderlecht et du Foyer anderlechtois, “le temps des enquêtes”.

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