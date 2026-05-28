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Foyer anderlechtois : sans commission d’enquête, Anders pourrait quitter le gouvernement bruxellois

Anders a mis en garde mercredi ses partenaires de majorité. Sans commission d’enquête sur le dossier du Foyer anderlechtois, il pourrait quitter le gouvernement bruxellois, a menacé son président, Frédéric De Gucht, sur X.

Depuis la semaine passée, des révélations sur la gestion et l’attribution de logements sociaux du Foyer anderlechtois ont mis sous tension la majorité régionale. Un homme est particulièrement visé, l’échevin Lofti Mostefa (PS).

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Plusieurs partis ont réclamé la mise sur pied d’une commission d’enquête. Le point n’a pas encore été tranché. Il reviendra vendredi au parlement bruxellois.
“Nous ne laisserons pas étouffer cette affaire. Une commission d’enquête n’est pas une option, c’est une obligation, non pas envers l’opposition, non pas envers la presse, mais envers chaque Bruxellois qui accorde encore une once de confiance à cette région. Et si ce gouvernement n’est pas prêt à le faire, nous devrons sérieusement nous demander si nous y avons encore notre place”, a averti M. De Gucht.

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Belga

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