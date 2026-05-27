Aïd el-Kébir: un moment de partage ouvert à tous à Bruxelles
La communauté musulmane célèbre aujourd’hui l’Aïd el-Kébir, ou fête du sacrifice : un moment de partage et de rencontre, qui a notamment eu lieu dans un établissement du centre-ville.
“C’est ouvert à tout le monde. On sert des crêpes, du thé marocain, des smoothies, de la glace pour les enfants… tout ce qu’il y a faut !“, nous montre-t-on derrière le comptoir d’un café du centre-ville de Bruxelles. Offrir et partager aux autres : c’est justement l’esprit de l’Aïd el-Kébir, la fête la plus importante de la religion musulmane.
■ Reportage de Simon Breem, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée