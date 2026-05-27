Un nouveau parc de batteries en construction à Drogenbos pour stocker les surplus d’électricité

L’entreprise énergétique Engie a lancé mercredi, sur son site de Drogenbos, en Brabant flamand, la construction d’un nouveau parc de batteries. Vincent Verbeke, CEO d’Engie Belgique, et le ministre flamand de l’Énergie Hans Bonte (Vooruit) ont symboliquement donné les premiers coups de pelle de ce qui deviendra le troisième parc de batteries d’Engie en Belgique.

Le parc de Drogenbos comptera 88 conteneurs de batteries, pour une puissance de 80 mégawatts. Sa capacité totale de stockage correspond à la consommation quotidienne moyenne de 38.400 ménages. Ce parc de batteries, qui représente un investissement de 75 millions d’euros, doit être opérationnel en septembre 2027.

Les batteries jouent un rôle important à l’heure actuelle, alors que notre électricité est de plus en plus souvent produite par des éoliennes et des panneaux solaires. Elles permettent de stocker l’électricité lorsqu’il y a suffisamment de soleil et de vent et que la production dépasse la consommation du moment. “Plus tard, lorsque les gens rentrent du travail et rechargent leur voiture électrique ou commencent à cuisiner, nous réinjectons cette énergie stockée dans les batteries sur le réseau“, a expliqué le patron d’Engie Belgique.

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“Les parcs de batteries sont des infrastructures essentielles et constituent l’une des clés de la poursuite de l’électrification de nos systèmes et du déploiement de l’énergie solaire et éolienne“, a encore déclaré Vincent Verbeke. “Ils rendent l’énergie renouvelable intelligente.”

Engie dispose déjà d’un parc de batteries à Vilvorde, également en Brabant flamand. Il s’agit de l’une des plus grandes installations de ce type en Europe, avec une puissance de 200 mégawatts. L’entreprise énergétique construit par ailleurs un autre parc de batteries à Kallo, dans le port d’Anvers.

Belga – Photo : Engie

■ Reportage d’Alice Dulczewski et Charles Carpreau