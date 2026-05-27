La “Fête des voisins” revient à Bruxelles et aux quatre coins de la Belgique ce vendredi 29 mai

Une nouvelle édition de la “Fête des voisins” aura lieu ce vendredi 29 mai aux quatre coins de la Belgique. L’événement convivial, qui entend favoriser les rencontres entre voisins à travers “des moments simples et conviviaux”, a pour thème cette année “Assurons tous ensemble le futur de nos quartiers”.

Un thème qui “met en avant l’importance du lien social, de l’entraide et de la solidarité pour construire des quartiers plus chaleureux“, soulignent les organisateurs de l’évènement pour lequel un soleil radieux est attendu vendredi.

La Fête des Voisins, née de l’opération “Immeubles en fête”, a vu le jour en 1999 à Paris à l’initiative d’Atanase Périfan et de l’Association “Paris d’amis” afin de renforcer les liens de proximité et de lutter contre l’isolement croissant au sein des villes.

En 2003, la première édition d’Immeubles en fête est lancée en Région bruxelloise, dans le cadre de la Journée européenne des voisins. L’année suivante, l’opération s’étend à l’ensemble du territoire belge.

Chaque année, l’évènement prend la forme de milliers d’évènements conviviaux (repas, apéritifs, barbecues partagés, etc.) auxquelles participent des centaines de milliers de personnes à travers le pays.

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