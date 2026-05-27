Bagarre dans un tram au Coq : un Bruxellois de 19 ans placé sous mandat d’arrêt

Le juge d’instruction en charge de l’enquête sur la bagarre qui s’est déroulée dimanche dans un tram au Coq a placé un troisième suspect sous mandat d’arrêt. Il s’agit d’un Bruxellois de 19 ans, a indiqué mercredi le parquet de Flandre occidentale.

L’incident s’est déroulé vers 19h30 dans le tram de la côte, à hauteur de Vosseslag (Le Coq).

Lors d’un contrôle, quatre individus n’ont pas pu présenter de titre de transport. Trois d’entre eux ont d’abord pris la fuite, tandis que le dernier, un jeune homme de 18 ans originaire de Ninove, a été retenu par les agents de De Lijn. Ses compagnons ont alors fait demi-tour et une violente altercation a éclaté. Plusieurs contrôleurs ainsi que le conducteur du tram ont été blessés.

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Les trois individus ont ensuite à nouveau fui, tandis que le Ninovien était arrêté par la police. Il s’est néanmoins rebellé, et deux agents ont été blessés lors de l’interpellation.

Un suspect de 19 ans a été interpellé lundi soir à son domicile de Beersel. Il a été placé sous mandat mardi, tout comme l’individu appréhendé lors de l’incident. Un troisième suspect, âgé de 19 ans également, a été interpellé à Bruxelles et est désormais aussi placé sous mandat d’arrêt.

Le trio comparaitra vendredi devant la chambre du conseil de Bruges, qui décidera de leur éventuel maintien en détention.

Le quatrième suspect n’a pas encore pu être appréhendé.