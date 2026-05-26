Bagarre dans un tram au Coq : un suspect interpellé à Bruxelles

Trois suspects seront présentés à un juge d’instruction de Bruges à la suite d’une bagarre survenue dimanche dans le tram de la Côte au Coq, a indiqué mardi la section brugeoise du parquet de Flandre-Occidentale. Un quatrième suspect est toujours recherché.

L’incident s’est produit dimanche vers 19h30 à hauteur de l’arrêt Vosseslag, au Coq. Plusieurs jeunes n’ont pas pu présenter de titre de transport valable lors d’un contrôle.

Trois suspects ont pris la fuite, tandis qu’un jeune homme de 18 ans, originaire de Ninove, a été interpellé par les agents de la société flamande de transports publics De Lijn. Ses trois complices sont revenus et une altercation a éclaté. Sept agents de De Lijn ont été blessés. “Outre les coups de poing et de pied portés aux contrôleurs de De Lijn, le conducteur du tram a également été agressé“, a précisé le parquet.

►Lire aussi | Bagarre sur la place Émile Bockstael: trois blessés transportés à l’hôpital

Les trois suspects ont ensuite à nouveau pris la fuite. La police a interpellé le jeune homme originaire de Ninove, mais celui-ci a opposé de la résistance. Deux policiers ont été blessés lors de l’intervention. L’un d’eux serait en incapacité de travail.

Selon le parquet, le suspect de 18 ans, originaire de Ninove, sera présenté à un juge d’instruction pour coups et blessures volontaires. Deux autres jeunes hommes de 19 ans ont également été appréhendés. L’un d’eux a été interpellé à son domicile lundi soir par la police de la zone Zennevallei (Hal, Leeuw-Saint-Pierre, Beersel), tandis que le troisième l’a été à Bruxelles. Eux aussi seront présentés au juge d’instruction mardi. Le quatrième suspect est toujours recherché.

Belga