Bagarre sur la place Émile Bockstael: trois blessés transportés à l’hôpital

Trois personnes ont été blessées lors d’une bagarre survenue vendredi soir sur la place Émile Bockstael, à Laeken, a indiqué samedi la commissaire Linda Camarero-Verde, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Les services de police ont été requis le 1er mai, vers 21h50, pour une bagarre impliquant plusieurs personnes à proximité de la rue Lanneau. À leur arrivée, les policiers ont pris contact avec plusieurs victimes présentant des coupures. Dans l’attente des secours, ils leur ont prodigué les premiers soins.

Une fois les secours sur place, les patrouilles ont établi un périmètre de sécurité afin de faciliter leur intervention. Au total, trois personnes ont été emmenées à l’hôpital pour y recevoir des soins. Leurs jours ne sont pas en danger.

Les victimes doivent être auditionnées après leur prise en charge à l’hôpital afin de faire la lumière sur les circonstances exactes des faits. Lors des constatations, plusieurs morceaux de verre provenant vraisemblablement d’une bouteille cassée ont été retrouvés sur place.

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et a ordonné des devoirs d’enquête complémentaires. Le laboratoire de la police fédérale est également descendu sur les lieux.

Belga – Photo : BX1