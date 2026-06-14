BETON : quand le skatepark devient scène de danse

À la frontière entre le breakdance et le skateboard, BETON transforme les skateparks en véritables terrains d’expression artistique. La pièce s’appuie sur les reliefs, les courbes et les obstacles de ces espaces urbains pour révéler toute leur dimension physique et poétique.

Dans cet environnement où vitesse, équilibre et prise de risque sont omniprésents, les interprètes déploient une chorégraphie en mouvement permanent. Les gestes se répondent, les élans dessinent des trajectoires et même les chutes deviennent source de nouvelles dynamiques.

Conçue pour s’adapter à chaque lieu, la performance se réinvente à chaque représentation et redéfinit constamment sa relation avec le public. Les spectateurs sont invités à vivre une expérience immersive en choisissant leur point de vue, en se déplaçant autour des artistes et en participant, à leur manière, à cette danse du regard.