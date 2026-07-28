La phase d’avertissement du plan forte chaleur prolongée jusqu’à samedi soir

La phase d’avertissement du plan forte chaleur reste activée en Belgique jusque dans la nuit de samedi à dimanche, annonce mardi l’Institut royal météorologique (IRM). Le “code jaune” reste de rigueur dans tout le pays dans les prochains jours, à l’exception de la Côte pour les journées de jeudi à samedi.

Les températures devraient atteindre jusqu’à 30°C mardi, 34 à 35°C mercredi et encore jusqu’à 32°C dans l’est du pays jeudi.

Selon l’IRM, de l’air temporairement plus frais gagnera le pays en fin de semaine, mais les températures maximales resteront généralement supérieures à 25°C à l’intérieur des terres. Un nouveau réchauffement est par ailleurs attendu à partir de dimanche.

Le code jaune est valable de mardi à dimanche, minuit, sauf sur la Côte où les voyants sont au vert pour jeudi, vendredi et samedi. En phase d’avertissement, on recommande d’être attentif aux personnes âgées et vulnérables: il est conseillé de les faire boire davantage et de ne pas les laisser en plein soleil.

Belga