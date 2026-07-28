Colruyt va installer un premier magasin entièrement automatisé à Bruxelles

Un magasin Okay Direct, le concept entièrement automatisé du groupe Colruyt, sera inauguré d’ici le printemps prochain chaussée de Wavre à Etterbeek, a annoncé mardi le groupe de distribution basé à Hal (Brabant flamand). En Belgique, le premier Okay Direct a vu le jour en 2021 à Gand.

Cinq ans après les débuts, Colruyt est arrivé à la conclusion que l’option la plus rentable était d’adosser ce type de magasin, ouvert 24 heures sur 24, à un magasin Okay classique. Ce supermarché doit encore voir le jour à Etterbeek.

Entre-temps, sur les trois magasins Direct présents actuellement à Gand, deux vont fermer leurs portes précisément parce qu’ils fonctionnaient jusqu’ici de façon indépendante, sans l’appui d’un magasin normal à leurs côtés.

“Aujourd’hui, le constat est clair: le modèle qui fonctionne le mieux est celui d’un Okay Direct installé à côté d’un magasin classique. Nous pouvons livrer les deux magasins en même temps et mobiliser les collaborateurs de manière plus flexible”, explique An Martel, directrice d’Okay.

Okay Direct, qui fonctionne sans personnel, est particulièrement adapté aux milieux urbains. “Les clients y font leurs courses de manière encore plus flexible et considèrent le magasin comme leur réfrigérateur”, ajoute Mme Martel. Le consommateur entre dans le magasin au moyen de sa carte bancaire, prend les produits qu’il souhaite dans les armoires intelligentes et reçoit, une fois ses courses finies, un ticket de caisse.

Belga