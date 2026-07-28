Plusieurs tentes observées sur un terrain vague près d’Anderlecht

Un campement de fortune a été installé sur un terrain vague situé le long du quai de l’Industrie, à proximité du pont Pierre Marchant, à Anderlecht.

Selon Bruzz, moins d’une dizaine d’adultes, présentés par la commune comme des ressortissants roms originaires de Roumanie, y vivent actuellement. Aucun enfant n’aurait été identifié sur place. La police et le service de prévention de la commune se sont rendus sur les lieux afin d’inviter les occupants à quitter volontairement le site. Ils ont également été orientés vers les structures d’accueil existantes, mais cette démarche n’a pas abouti.

La commune estime que ce campement ne peut pas être maintenu. Le chef de cabinet du bourgmestre Fabrice Cumps, Didier Noltincx, évoque des conditions de vie insalubres et dangereuses, tant pour les occupants que pour le voisinage. Il rappelle également que le terrain est une propriété privée.

Une évacuation devrait être organisée dans les prochaines semaines, en coordination avec la police. Une équipe du service de la Propreté publique interviendra ensuite pour nettoyer et remettre le site en état.

Le terrain, situé entre le quai de l’Industrie et la rue des Goujons, a déjà été occupé par le passé. Un bâtiment abandonné qui s’y trouve est régulièrement squatté et la commune étudie la possibilité de le démolir.

Les autorités communales expliquent cette multiplication des campements par l’augmentation de la pauvreté et de la précarité. Depuis le mois de juin, Anderlecht peut par ailleurs infliger une amende administrative pouvant atteindre 500 euros aux personnes qui installent une tente dans un parc de la commune.