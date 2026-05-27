Vente du RSCA: la défense réclame la récusation de la présidente, le procès à nouveau reporté

La défense de Christophe Henrotay, l’agent de joueurs poursuivi dans le cadre du procès de la vente du RSC Anderlecht à Marc Coucke, a déposé mercredi une requête en récusation de la présidente du tribunal correctionnel de Bruxelles. Le procès, qui devait reprendre ce jeudi, devra donc immédiatement être ajourné.

M. Henrotay, défendu par Me Dimitri De Béco, figure aux côtés de l’ancien CEO Jo Van Biesbroeck et l’ex-manager général du Sporting Herman Van Holsbeeck parmi les personnes soupçonnées d’avoir escroqué Marc Coucke lors de la vente du RSCA en 2017.

“Dans le cadre d’un échange entre les parties et le tribunal concernant l’organisation des prochaines audiences, mais aussi un point de procédure essentiel qui touche directement aux droits de la défense, la présidente de la 89e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a pris une position qui a fait apparaître un soupçon fondé quant à sa capacité à traiter ce dossier avec la sérénité et l’impartialité requises“, indique Me De Béco.

Le procès, qui devait reprendre ce jeudi, devra donc immédiatement être ajourné dans l’attente d’une décision de la cour d’appel au sujet de la demande de récusation.

Selon le parquet fédéral, la vente du club a été entachée de manipulations à plusieurs reprises. Trois candidats acquéreurs étaient en lice: Marc Coucke, le patron de Ghelamco Paul Gheysens et l’Ouzbek Alisher Usmanov, un homme d’affaires également actionnaire d’Arsenal.

Ce dernier avait été présenté par Christophe Henrotay, qui avait déjà collaboré avec le club lors des transferts d’Aleksandar Mitrovic à Newcastle en 2015 et de Youri Tielemans à Monaco en 2017.

Une commission de 3 millions d’euros lui aurait été promise s’il parvenait à faire venir un acquéreur, mais Usmanov s’était finalement désisté.

Par la suite, Henrotay aurait incité Paul Gheysens à acheter le club, ce qui aurait mené à une offre de 91 millions d’euros. Cependant, en raison du fiasco autour du stade national, Gheysens était devenu persona non grata à Anderlecht, et le club a finalement été vendu à Marc Coucke, qui avait déposé une offre inférieure.

Christophe Henrotay a néanmoins réclamé sa commission, estimant qu’il avait présenté les meilleures offres. Les actionnaires n’étaient cependant prêts à lui verser qu’une somme d’environ 1 million d’euros.

Selon la justice, une partie de cet argent aurait été dissimulée et reversée à certains vendeurs, notamment l’ancienne direction du club, composée de Roger Vanden Stock, d’Herman Van Holsbeeck et de Jo Van Biesbroeck, qui auraient modifié le contrat de Leander Dendoncker.

Ainsi, Henrotay aurait été assuré de percevoir 2,4 millions d’euros lors du futur transfert du médian, au lieu d’un pourcentage convenu, ce montant étant payé par le nouveau propriétaire, Marc Coucke.

Outre Christophe Henrotay, Herman Van Holsbeeck et Jo Van Biesbroeck, la justice poursuit également le bras droit d’Henrotay, ainsi que Foot Innovation Limited, une société britannique de l’agent, et la société de gestion d’Herman Van Holsbeeck.

Le procès aurait dû se tenir dès février, mais avait été reporté à la fin mai.

Belga – Photo : Belga Image