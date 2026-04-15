Prix de l’énergie : “Il y a plusieurs dizaines de millions de recettes en plus qui vont être redistribuées aux citoyens”

Le MR menace de ne plus conclure “un quelconque accord” au sein du gouvernement fédéral si, vendredi, le Conseil des ministres ne valide aucune mesure concrète d’aides face à l’augmentation des prix de l’énergie. David Clarinval, ministre fédéral de l’Emploi et de l’Economie, était l’invité de Bonjour Bruxelles, il est revenu sur les déclarations de son président de parti.

“Sur le plan des coûts de l’énergie, on a beaucoup tergiversé, on a perdu beaucoup de temps. On a eu parfois l’impression d’être un peu mené en bateau et c’est pour cela qu’on a voulu clairement montrer que l’on était déterminé à avoir des décisions.”, clarifie David Clarinval au micro de Fabrice Grosfilley.

Le gouvernement fédéral se refuse pour l’instant à activer le cliquet inversé pour modérer les prix du carburant à la pompe. Une mesure que le ministre de l’Economie et son parti désirent toujours : “On est très seul à défendre le cliquet. Pourtant, le cliquet, c’est ce qui avait le plus de lisibilité. Ça permettait de diminuer très rapidement de plusieurs centimes le prix du diesel et de l’essence à la pompe. Ça permettait de montrer directement un impact sur le pouvoir d’achat des citoyens.”

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“Il y a plusieurs dizaines de millions de recettes en plus en termes de fiscalité qui vont être redistribuées aux citoyens.” Avant les fêtes de Pâques, l’Arizona a décidé d’affecter l’ensemble des recettes fiscales supplémentaires perçues en raison de l’augmentation des prix de l’énergie à des mesures de soutien. Deux catégories sont ciblées : les ménages les plus vulnérables qui se chauffent au gaz ou au mazout, ainsi que des personnes confrontées à l’augmentation des coûts des déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

Dans le reste de l’interview, le ministre fédéral s’exprime aussi sur la loi-programme, les flexi-jobs et les malades de longue durée. Retrouvez l’intégralité de l’interview dans la vidéo en tête d’article.