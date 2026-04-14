Prix de l’énergie: “Le gouvernement se croise les bras pendant que les Belges payent des factures ahurissantes”

“C’est complètement dingue. La semaine dernière, tout le gouvernement était en vacances, et pendant ce temps là, les Belges continuent à travailler et à payer des factures ahurissantes. Le gouvernement belge est le seul qui se croise les bras“. Le président du PS Paul Magnette est l’invité de Bonjour Bruxelles.

“Il n’y a rien qui se passe. On voit bien que le gouvernement est complètement paralysé. Pour le moment, on voit qu’il n’y a aucune bonne volonté de la part du gouvernement et que les gens en attendant, ils voient que rien ne se passe alors que le prix de l’essence, le prix du diesel sont toujours à des sommets historiques“, selon Paul Magnette”, “que quand ils font leur plein, ça leur coûte absolument une fortune, que c’est devenu très très cher de simplement aller travailler ou de pouvoir se déplacer pour aller déposer ses enfants à l’école. Il faut absolument que le gouvernement agisse.”

Avant les fêtes de Pâques, l’Arizona a décidé d’affecter l’ensemble des recettes fiscales supplémentaires perçues en raison de l’augmentation des prix de l’énergie à des mesures de soutien. Deux catégories sont ciblées: les ménages les plus vulnérables qui se chauffent au gaz ou au mazout, ainsi que des personnes confrontées à l’augmentation des coûts des déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Une analyse complète et étayée de l’impact budgétaire de la crise sur les dépenses et les recettes de l’État fédéral doit être établie d’ici le prochain conseil des ministres prévu ce vendredi.

“On verra s’ils trouvent une solution vendredi (…) C’est quand même complètement dingue“, poursuit-il, “la semaine dernière, tout le gouvernement était en vacances, certains voyageaient au bout du monde, et pendant ce temps là, les Belges, eux, ils continuent à travailler et continuent à payer des factures ahurissantes. Donc oui, il faut vraiment, urgemment, que le gouvernement agisse pour aider les gens. C’est ça que doit faire un gouvernement. C’est ce que plus de la moitié des gouvernements européens ont déjà fait et le gouvernement belge est le seul qui se croise les doigts et qui laisse les gens continuer à être confrontés à une situation impossible.”

“Bloquer le prix des carburants”

“Il y a des gens qui me disent: aujourd’hui ça me coûte de l’argent d’aller travailler. Il faut les aider. Le plus simple, c’est de bloquer le prix des carburants“, détaille le président du PS. “Nous, les socialistes, c’est ce qu’on a proposé. On a déposé une proposition de loi au Parlement pour bloquer purement et simplement le prix des carburants et puis pour les producteurs, les distributeurs, on compense, puisqu’on n’est pas producteurs de pétrole et de gaz. C’est vrai que ça a un coût mais des recettes, il y en a; de l’argent, il y en a. Sur le prix du carburant, l’Etat gagne à peu près 75 millions d’euros par mois, c’est-à-dire plus de 800 millions par an. Si vous ajoutez à ça, les bénéfices, les surprofits des grandes entreprises de l’énergie, elles gagnent selon une étude qui a été publiée sur le plan international, plus de 2 millions par jour aussi. Donc ça veut dire aussi, là, au total, sur une année, à peu près 1 milliard et demi disponible. Donc, des marges, il y en a, pour aider les gens qui en ont vraiment besoin.”

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“Que De Wever soit pour une fois le Premier ministre de tous les Belges”

Quand Bart De Wever qui dit que ce n’est pas le moment de soutenir la consommation et d’encourager les gens à dépenser encore plus d’énergie qu’avant, “une fois de plus, c’est un point de vue très très très flamand qui ignore complètement la situation des Bruxellois et des Wallons“, répond Paul Magnette, “et des Wallons en particulier pour ce qui est du chauffage. En Flandre, il y a plus de 90% des gens qui sont connectés au gaz. Donc eux, évidemment, ils n’ont pas de problème du prix du mazout. Mais en Wallonie, il y a à peu près 40 % des gens qui ont accès au gaz. Il y a énormément de petites villes, de villages, de quartiers, qui ne sont pas connectés au gaz et les gens n’ont pas d’autre choix que de se chauffer au mazout.”

“Il faut que Bart De Wever soit, pour une fois, le Premier ministre de tous les Belges et qu’il pense aussi aux Wallons qui vont devoir remplir leur cuve de mazout Le cliquet inversé, c’est vraiment le minimum. L’ultra minimum, c’est de dire que l’Etat ne doit pas se faire de l’argent sur le dos des personnes qui ont absolument besoin pour l’instant.”