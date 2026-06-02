La région bruxelloise accueille pour la 1ère fois l’exercice européen de protection civile

Une simulation qui n’est pas sans rappeler les inondations majeures de juillet 2021 qui avaient coûté la vie à 39 personnes en Belgique.

La région bruxelloise accueille pour la première fois un exercice européen de protection civile, du 1er au 5 juin. Le “EU Modex 2026” réunit une soixantaine de participants issus de 18 pays européens autour d’un scénario : la région est victime de graves inondations entraînant d’importantes perturbations sur les infrastructures critiques (santé, mobilité, approvisionnement…) et une surcharge des services de secours.

Dans le scénario établi, la saturation des bassins de rétention et l’obstruction des systèmes d’évacuation des eaux entraînent d’importantes inondations à Bruxelles-Ville, Ixelles, Anderlecht et Forest, à partir du 29 mai. Les services de secours font face à une surcharge et peinent à intervenir en raison de problèmes de capacité et de communication. Les autorités décident alors de faire appel au mécanisme européen de protection civile (UPCM) le 1er juin. L’arrivée de l’assistance européenne survient alors le lendemain, soit ce mardi.

Cofinancé par l’Union européenne, l’exercice rassemble à la fois des équipes opérationnelles mais aussi des experts en coordination de crise, des formateurs, des évaluateurs ainsi que des représentants institutionnels belges et européens. Sont notamment déployés des modules européens de protection civile (recherche et sauvetage, équipes médicales d’urgence, protection du patrimoine culturel).

Une trentaine d’autres participants complètent le dispositif : des partenaires belges (safe.brussels, SPF Intérieur, services de secours et de police…) et internationaux, des formateurs, évaluateurs, certificateurs et un représentant de la Commission européenne.

“Organiser cet exercice à Bruxelles nous permet de tester notre capacité à travailler avec nos partenaires internationaux dans des conditions proches de la réalité”, souligne Sophie Lavaux, gouverneure pour la gestion de crise en Région bruxelloise et directrice générale de safe.brussels.

Belga