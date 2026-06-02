Bruxelles poursuit l’utilisation de l’IA pour mieux mesurer la propreté des rues

Le deuxième volet d’un dispositif utilisant l’Intelligence Artificielle destiné à mesurer, cartographier et qualifier l’état de propreté de l’espace public, a officiellement été lancé mardi matin sur le site des garages et formations de Bruxelles-Propreté, situé Avenue du Port.

La secrétaire d’État bruxelloise à la propreté, Audrey Henry, ainsi que les échevins en charge de la propreté des communes de la Ville de Bruxelles, Ixelles et Anderlecht, étaient également présents.

Déjà testée à Bruxelles en 2024 lors d’un projet pilote, la technologie a présenté des résultats lors de la phase pilote. Cette première phase avait concerné quatre camions, la deuxième phase concernera 16 véhicules, sur 700 kilomètres de voirie de trois communes différentes: la Ville de Bruxelles, Anderlecht et Ixelles.

Les données collectées seront analysées sur un an pour mieux orienter les équipes vers les zones prioritaires, en se concentrant sur les petits dépôts du quotidien plutôt que sur les dépôts clandestins. Si cette phase s’avère concluante, un déploiement à l’échelle du territoire bruxellois en 2027 pourrait être envisagé. L’outil n’a pas vocation à contrôler le travail des agents, ni à remplacer leur expérience de terrain, ont rappelé les différents intervenants.

Le dispositif a été développé par CortexIA, une scale-up suisse qui a déjà fourni cette solution à plusieurs villes européennes. Parmi ses clients de référence figurent les villes d’Hambourg, Zürich, Strasbourg, Montpellier, ou encore Nice. La technologie a également été testée en Belgique, à Gand et à Charleroi.

Concrètement, le dispositif utilise l’intelligence artificielle pour repérer et classifier les déchets qui jonchent la voirie, trottoirs compris. Ainsi, les caméras identifient précisément les déchets les plus souvent rencontrés sur le territoire bruxellois (mégots de cigarettes, papiers et emballages selon la phase pilote) et les lient à des lieux et à des périodes.

Belga