Drogenbos : l’avenue Paul Gilson sera entièrement réaménagée à partir de 2028

L’avenue Paul Gilson, l’un des principaux axes d’entrée de Drogenbos depuis Forest et Uccle, fera l’objet d’une rénovation en profondeur dans les prochaines années. Selon les informations de La DH, un budget de 2,5 millions d’euros est prévu pour moderniser cette voirie commerçante.

Le projet concerne notamment la réfection des réseaux électriques, de l’égouttage et de la voirie. Cette avenue accueille plusieurs enseignes commerciales, dont Brico, Cash Converter, Tom & Co et Action. “L’avenue n’est pas dans un bon état. On va embellir cette avenue importante”, a déclaré le bourgmestre de Drogenbos, Alexis Calmeyn, à nos confrères

Le réaménagement prévoit le maintien de la circulation dans les deux sens. Des pistes cyclables séparées seront aménagées de chaque côté de la chaussée et davantage de végétation sera intégrée au projet.

Le chantier, dont le coût est estimé à 2,5 millions d’euros grâce à des subsides de la Région flamande et de la Province, devrait débuter en 2028. Les travaux pourraient s’étendre sur une période d’environ un an et demi.

Afin de limiter l’impact sur les commerces implantés le long de l’avenue, les autorités envisagent de réaliser le chantier par phases, en intervenant d’abord sur une moitié de la voirie puis sur l’autre.

Rédaction