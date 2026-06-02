Brussels Airport à nouveau relié avec l’Amérique du Sud via Sao Paulo

Vingt-cinq ans plus tard, Brussels Airport est à nouveau relié à l’Amérique du Sud depuis ce mardi et l’inauguration officielle de la liaison entre l’aéroport de Zaventem et Sao Paulo, au Brésil. Celle-ci, opérée par la compagnie Latam Airlines, sera assurée trois fois par semaine.

Il faut remonter à 2000 pour trouver trace d’une liaison directe entre Brussels Airport et l’Amérique latine. Cela fait plusieurs années que l’aéroport tentait de relancer un tel vol passagers. Les liens avec Latam ont pu se développer ces dernières années car la compagnie est déjà active sur le segment cargo à Brussels Airport depuis 2023. Elle y a d’ailleurs installé son hub européen.

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Le premier vol, à bord d’un Boeing 787 Dreamliner, a atterri à Zaventem vers 10h40 et reprendra les airs peu après 13h00. Le voyage dure un peu moins de 12 heures. Le lancement s’est fait en fanfare puisque un groupe de musique et des danseuses accueillaient les voyageurs dans le hall des départs de l’aéroport.

Cette nouvelle liaison n’est pas la seule à s’ajouter au réseau de Brussels Airport. Dès ce mercredi, Brussels Airlines lancera une liaison directe vers Kilimandjaro, en Tanzanie, avant qu’Air Canada ne vole jusqu’à Halifax, sur la côte est du pays, à partir du 19 juin.

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Et ces envies d’ailleurs du côté de Brussels Airport ne sont pas encore rassasiées puisque l’aéroport aimerait pouvoir combler d’autres zones blanches sur son réseau intercontinental, par exemple vers San Francisco, sur la côte ouest des États-Unis, vers Boston et Philadelphie à l’est, mais aussi vers New Delhi (Inde) et Séoul (Corée du Sud), du côté asiatique.

Belga