De nouveaux scanners de dernière génération à partir de 2028 à Brussels Airport

Brussels Airport installera à partir de 2028 des scanners corporels et des scanners de bagages cabine de dernière génération. Les passagers de l’aéroport de Bruxelles ne devront dès lors plus sortir leurs liquides ni leurs appareils électroniques de leur bagage à main lors du contrôle de sécurité.

D’ici 2029, l’ensemble du contrôle de sécurité au départ sera modernisé, a indiqué Brussels Airport vendredi dans un communiqué. Les passagers passeront par des scanners corporels de dernière génération, tandis que les bagages cabine seront contrôlés à l’aide de CT-scanners. Grâce à ceux-ci, les liquides et appareils électroniques pourront rester dans les bagages cabine. Selon la réglementation européenne actuellement en vigueur, les liquides seront autorisés sans limite de quantité, à condition d’être transportés dans des contenants allant jusqu’à 2 litres.

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Un premier test de scanner corporel aura lieu en juin. Au cours des prochains mois, le projet sera en phase de préparation en vue de lancer, en 2027, l’aménagement d’une plateforme de contrôle de sécurité temporaire supplémentaire qui intègre cette nouvelle technologie. Les premiers nouveaux scanners seront mis en service en 2028. Une fois cette capacité supplémentaire opérationnelle, les travaux de modernisation du contrôle de sécurité des départs se feront progressivement, zone par zone, en remplaçant les équipements existants. Cette approche permettra de maintenir une capacité suffisante pendant toute la durée des travaux.

L’ensemble du contrôle de sécurité des départs sera entièrement modernisé d’ici l’été 2029, avec 19 lignes équipées des nouveaux scanners. Dans une phase ultérieure, les passagers en transfert bénéficieront eux aussi des nouveaux équipements.

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Belga