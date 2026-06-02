Le parc Élisabeth, temporairement le parc le plus sale de Bruxelles

Avec la campagne “We Are Park”, Bruxelles Environnement souhaite mettre en lumière le travail souvent invisible de ses équipes, et pourtant indispensable au maintien de la propreté de nos parcs bruxellois.

Dans le cadre du lancement de la campagne « We Are Park », du lundi 1er juin au mercredi 3 juin, le parc Élisabeth sera divisé en deux zones distinctes : une zone propre et une zone laissée sans entretien. Pendant trois jours, la moitié du parc Élisabeth à Koekelberg ne sera volontairement pas nettoyée, laissant les déchets s’y accumuler.

Alors que la partie du parc sur la commune de Berchem-Sainte-Agathe continuera à être nettoyée comme à l’accoutumée, les déchets et dépôts sauvages présents dans l’autre partie ne seront pas ramassés. Seules les corbeilles fixes continueront à être vidées.

Le jeudi 4 juin, les résultats de cette action seront visibles. Dans la matinée, les équipes de Bruxelles Environnement procéderont au nettoyage de la zone concernée et rassembleront l’ensemble des déchets collectés afin d’en illustrer le volume. À 14 h, un groupe d’enfants d’une école voisine participera symboliquement au ramassage des derniers déchets aux côtés de la Secrétaire d’État Ans Persoons.

“We Are Park”

À travers des affiches, des autocollants et des panneaux d’information installés notamment sur les tables de pique-nique des différents parcs gérés par Bruxelles Environnement, la campagne annuelle « We Are Park » sensibilise les visiteurs à leur responsabilité au maintien de la propreté des parcs. Si les gardiens et gardiennes de parc assurent quotidiennement un travail essentiel, souvent peu visible, en vidant les poubelles et en ramassant les déchets abandonnés, la propreté des lieux repose toutefois avant tout sur un effort collectif. Chacun est invité à adopter un geste simple : repartir avec ses déchets ou les jeter correctement dans les poubelles adéquates.

Respecter et laisser propre un parc, c’est contribuer à préserver un environnement propre et agréable pour tous. Contrairement à certaines idées reçues, les déchets ne disparaissent pas naturellement dans la nature. Un mégot de cigarette peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau, tandis qu’une canette peut mettre jusqu’à 500 ans à se dégrader complètement. L’ampleur du phénomène est considérable : en 2024, près de 500 tonnes de déchets ont été ramassées dans les parcs gérés par Bruxelles Environnement.