Plus de 12 kilos de cannabis découverts à Jette après le contrôle d’un taxi à Koekelberg

Une importante quantité de cannabis a été saisie à Jette après un contrôle de police effectué jeudi 29 mai à Koekelberg. Un suspect a été placé sous mandat d’arrêt pour détention et vente de stupéfiants.

Vers 15h, une patrouille de la zone de police Bruxelles-Ouest a repéré un taxi circulant de manière jugée sportive à hauteur du rond-point Simonis. Les policiers ont également constaté que l’un des passagers ne portait pas sa ceinture de sécurité et adoptait un comportement suspect à la vue des agents.

Les forces de l’ordre ont alors procédé au contrôle du véhicule et de ses occupants. Lors de la fouille du passager, elles ont découvert une somme de 1.815 euros en liquide. Incapable d’expliquer l’origine de cet argent, l’homme a été privé de liberté et conduit au commissariat.

Plus de 12 kilos de cannabis saisis

La perquisition menée au domicile du suspect, situé à Jette, a permis la découverte de plusieurs éléments liés à un trafic de stupéfiants. Les policiers y ont notamment saisi 6,39 kilos d’herbe de cannabis et 6,03 kilos de résine de cannabis.

Ils ont également mis la main sur 260 euros en liquide, des sachets de conditionnement ainsi qu’une balance de précision. Après son audition, le suspect a été présenté au parquet de Bruxelles puis transféré au palais de justice le lendemain.

Une juge d’instruction a été saisie du dossier et a inculpé l’homme pour détention illicite et vente de stupéfiants. Il a été placé sous mandat d’arrêt.

Rédaction