Des carpes mortes gâchent la vie des riverains du quartier Marius Renard

Depuis un mois, les carpes du parc des Étangs à Anderlecht meurent par dizaines. Selon les riverains, la commune ne fait rien pour les évacuer.

“Encore une fois malheureusement, nous devons constater l’inactivité de la commune d’Anderlecht qui laisse des carpes mortes et vive les odeurs”, nous explique Freddy via notre bouton Alertez nous. C’est que depuis des semaines, les carpes de son quartier sont décimées, probablement par un virus propre à l’espèce car les autres poissons ne sont pas touchés. Des cadavres que la commune ne vient pas chercher selon les riverains, ou en tout cas, pas assez rapidement.

Résultat : des dizaines de carpes mortes flottent à la surface des étangs en dégageant une odeur nauséabonde qui gâche la vie des riverains. Un phénomène aggravé par les fortes chaleurs de la semaine dernière.

Opération de nettoyage

De son côté, l’échevine en charge de l’Environnement du Bien-être animal et de l’Hygiène, Françoise Carlier (MR) assure que des opérations de nettoyage sont effectuées plusieurs fois par semaine.

“Aujourd’hui j’ai rejoint mon équipe de l’hygiène pour les accompagner lors du retrait des cadavres de carpes aux étangs Marius Renard. En effet depuis plus d’un mois, des carpes meurent ici chaque jour. La cause serait virale et viendrait du grand étang géré par Bruxelles Environnement. Quoiqu’il en soit, mes équipes passent trois fois par semaine pour retirer les carpes. Mercredi ils prendront une barque pour atteindre les cadavres qu’on ne peut atteindre avec une perche. Je tiens à les remercier pour ce travail pénible”, peut-on lire dans une publication Facebook de l’échevine publiée lundi.

Des explications qui peinent à convaincre les riverains qui constatent encore trop de cadavres dans l’eau. Certains habitants du quartier envisagent même d’agir eux-mêmes pour venir à bout du problème plus rapidement.

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