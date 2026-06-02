Grève chez Skeyes : le trafic aérien à l’arrêt à partir de 14h

Le trafic aérien de et vers la Belgique sera à l’arrêt à partir de 14h00 ce mardi, en raison du mouvement social au sein de Skeyes, a indiqué l’entreprise qui assure le contrôle aérien.

Une grève spontanée de contrôleurs aériens durant la nuit de lundi à mardi a entraîné 30 annulations de vols passagers à l’aéroport de Charleroi et eu des répercussions sur une quarantaine de vols de fret à Liege Airport.

À lire sur le même sujet : Pourquoi Skeyes a effectué une grève spontanée ce mardi en pleine nuit ?

Les travailleurs protestent contre les conditions de mise en service de la future tour numérique de Namur, qui doit centraliser les activités des tours des aéroports de Liège et Charleroi à partir de 2027.

À lire sur le même sujet : Grève spontanée chez Skeyes : le trafic reprend à Bruxelles

A Brussels Airport, environ 25 vols au départ ont accusé un retard de une à deux heures et deux vols à destination de Zaventem ont dû être déviés vers d’autres aéroports.

Belga