Pourquoi Skeyes a effectué une grève spontanée ce mardi en pleine nuit ?

Board of Airline Representatives in Belgium (BAR Belgium), une fédération professionnelle rassemblant 28 compagnies aériennes actives dans notre pays, a vivement réagi lundi à l’augmentation de la taxe sur les billets d’avion.

Dans un communiqué de presse commun avec l’Union Professionnelle des Agences de Voyages (UPAV), les tour-opérateurs belges (ABTO), le secteur des voyages d’affaires (BATM) et l’Association des agences de voyages flamandes (VVR), le secteur qualifie cette augmentation d'”irresponsable et imprudente”.

La Chambre a donné son feu vert, jeudi, à la loi-programme, qui prévoit une augmentation de la taxe sur les billets d’avion. “La décision d’augmenter les taxes aériennes malgré la flambée des prix du kérosène, la hausse des coûts liés au CO₂, l’inflation et la pression opérationnelle croissante est à la fois alarmante et extrêmement irréfléchie”, pointent les secteurs de l’aviation et du tourisme.

À leurs yeux, imposer une pression fiscale supplémentaire dans ces circonstances envoie un signal inquiétant. L’aviation n’est pas seulement un pilier du secteur de la mobilité, c’est aussi un moteur essentiel pour le commerce, les investissements, le tourisme et l’emploi, affirment-ils.

“Les conséquences sont inévitables. Les voyages en avion deviendront plus chers pour les passagers, la compétitivité de la Belgique s’en trouvera affaiblie et le pays risque de saper sa propre connectivité, son secteur touristique et son économie au sens large”, concluent les organisations.

Belga