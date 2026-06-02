Diables Rouges : la Belgique face à un gros test contre la Croatie

Les Diables Rouges disputeront mardi (18h), à Rijeka contre la Croatie, le premier de leurs deux matchs de préparation pour la Coupe du monde de football. La Belgique peut s’attendre à un match difficile contre un adversaire d’un autre calibre que ceux rencontrés en qualifications au Mondial.

Les Belges ont effectué le voyage en Croatie sans Leandro Trossard et Zeno Debast. Trossard a reçu quelques jours de repos après la finale de la Ligue des Champions perdue samedi par Arsenal et les festivités pour le titre de champion d’Angleterre organisées le lendemain. Le Limbourgeois rejoindra Tubize mercredi. Pour Debast, la situation est différente. Le défenseur s’est blessé à la cuisse à l’entraînement avec son club, le Sporting, et est resté en Belgique pour sa revalidation. Le premier match du Mondial, le 15 juin contre l’Égypte, tombera trop tôt pour lui, a confirmé le sélectionneur Rudi Garcia en conférence de presse lundi.

Romelu Lukaku n’est pas attendu au coup d’envoi. L’attaquant est rétabli depuis un certain temps de sa longue blessure à la cuisse. Il s’agit à présent de le remettre en forme. Lors des prochains matchs, le meilleur buteur belge de l’histoire devra se contenter de monter en cours de match, afin d’accumuler progressivement du temps de jeu.

Les deux sélectionneurs ont indiqué qu’ils s’attendent à un vrai match. “Nous jouons contre l’une des meilleures équipes d’Europe et c’est pour cela que nous sommes ici”, a résumé Garcia.

Il s’agira du dixième duel entre les Diables et les ‘Vatreni’. Sur les neuf confrontations précédentes, les deux pays l’ont emporté chacun à trois reprises. Ils se sont affrontés pour la dernière fois lors de la précédente Coupe du monde il y a quatre ans au Qatar, avec un partage synonyme d’élimination dès la phase de poules pour les Diables.

Belga