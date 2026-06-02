Grève spontanée chez Skeyes : à quoi s’attendre à Brussels Airport ?

Le trafic aérien en Belgique sera suspendu entre 02h30 et 07h00 mardi en raison d’une interruption de travail “inattendue” des employés de Skeyes, l’entreprise publique chargée du contrôle du trafic aérien.

“Skeyes se voit contraint de suspendre les opérations. Le 2 juin, de 02h 30 à 07h 00, heure locale, aucun trafic aérien ne sera possible dans les aéroports belges ni dans l’espace aérien contrôlé par Skeyes”, a annoncé mardi peu après minuit, le porte-parole de l’entreprise dans un courriel adressé à Belga.

Il explique que dans la soirée plusieurs employés des tours de contrôle des aéroports de Liège et de Charleroi ont interrompu les opérations de gestion du trafic, à la suite de la négociation d’un accord avec les syndicats concernant le futur centre de contrôle numérique de Namur. L’action a ensuite été suivie dans les autres entités de contrôle aérien de Skeyes, selon le porte-parole.

“La direction et les syndicats s’étaient réunis plus tôt dans la journée afin de discuter des mesures de transition, des conditions de travail et des mesures d’accompagnement. Le préaccord a déjà été accepté par la plus grande organisation syndicale, qui représente la majorité des contrôleurs aériens, et transmis au comité paritaire”, détaille porte-parole.

Le mouvement de grogne a contraint le gestionnaire du trafic aérien à suspendre le trafic dans la nuit. La direction de Skeyes présente ses excuses aux passagers, aux membres du personnel des aéroports et aux compagnies aériennes pour les désagréments occasionnés, poursuit la communication.

Un porte-parole de Brussel Airport a confirmé l’action de protestation des contrôleurs aériens dans toute la Belgique.

Il a indiqué que 25 vols passagers au départ de Brussels Airport devraient décoller avec “un certain retard”, et que deux vols à l’arrivée seraient déviés vers d’autres aéroports.

Les activités cargo sont également impactées mais le porte-parole n’était pas en mesure de quantifier l’impact du mouvement de grève.

“Nous regrettons bien sûr l’impact de cette action sur les passagers ainsi que nos partenaires et mettons tout en œuvre pour les tenir informés le plus régulièrement possible”, a ajouté le porte-parole.

Une vingtaine de vols au départ de l’aéroport de Liège sont aussi concernés par la suspension du trafic aérien, a confirmé à Belga le directeur de la communication de Liege Airport, Christian Delcourt.

Le service de communication de l’aéroport de Charleroi n’était pas joignable dans la nuit.

Le centre de contrôle numérique de Namur doit être opérationnel dans les prochains mois pour assurer la gestion du trafic des avions au décollage et à l’atterrissage, ainsi que de tous les mouvements au sol, à Charleroi et à Liège.

Belga