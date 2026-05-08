Contrôles aux frontières: une situation “totalement inacceptable”, selon Brussels Airport

Brussels Airport estime que les files d’attente parfois très importantes au contrôle à la frontière de l’aéroport sont devenues “une situation totalement inacceptable”, selon les mots de son CEO Arnaud Feist. Le gouvernement fédéral a récemment pris des mesures qui devraient atténuer le problème durant l’été. Autrement, ce sera le chaos absolu, met en garde le patron de l’aéroport.

Depuis le 12 octobre dernier, la procédure européenne de l’Entry Exit System (EES) impose le contrôle des passagers entrant dans l’espace Schengen. Elle prévoit notamment l’enregistrement des données biométriques des ressortissants de pays tiers franchissant cet espace. Mais cela a donné lieu à de longues files d’attente dans de nombreux aéroports à travers le continent.

Brussels Airport n’y échappe pas, avec parfois des queues de plusieurs heures pour les passagers à l’arrivée. La situation est telle que l’enregistrement des données biométriques des ressortissants de pays tiers a été reporté en Belgique, comme dans d’autres pays, sur décision des ministres de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) et de l’Asile et de la Migration Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Un contrôle accru a toutefois encore lieu.

Le ministre libéral avait qualifié les files d’“inacceptables pour les passagers et pour l’image de notre capitale”. Brussels Airport ne dit pas autre chose. “Ces files représentent un problème de sécurité, par exemple si des passagers font des malaises, et entachent l’image de la Belgique“, déplore Arnaud Feist.

“Cela fait pourtant plusieurs années qu’on prévient qu’on va droit dans le mur”, développe-t-il. La police fédérale, chargée de ces contrôles, fait le maximum avec ses moyens, à l’entendre. Mais il lui manque 25% d’agents à l’aéroport, constate-t-il. “On ne peut donc pas leur jeter la pierre.”

D’après le CEO, l’utilisation accrue des portiques automatiques (e-gates) de contrôle des passeports pour les non-Européens, en plus des ressortissants de l’UE qui peuvent déjà y recourir, devrait atténuer le problème. Il devrait aussi y avoir un renfort policier d’ici l’été, selon les décisions prises par le gouvernement fédéral.

“Mais il faut un suivi et s’assurer que cela sera mis en place, afin d’éviter que l’été se passe de manière dramatique. Sinon, ce sera le chaos absolu”, met en garde le patron de Brussels Airport.

Belga