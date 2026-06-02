LEZ à Bruxelles : Les Engagés réclament des clarifications avant l’échéance du 1er juillet

À quelques semaines de l’entrée en vigueur prévue de nouvelles restrictions liées à la Low Emission Zone (LEZ), Les Engagés demandent au gouvernement bruxellois de clarifier rapidement les règles qui s’appliqueront à partir du 1er juillet.

Dans un communiqué, le parti rappelle qu’en l’absence de nouvelle décision politique ou d’un nouveau cadre réglementaire adopté d’ici là, le calendrier actuellement en vigueur s’appliquera automatiquement. “Les Bruxellois ont besoin de savoir clairement quelles règles s’appliqueront au 1er juillet. Aujourd’hui, trop de flou subsiste encore. Or, sans nouvelle décision, le calendrier actuel entrera bien en vigueur tel quel”, souligne le député bruxellois Mounir Laarissi.

Une succession de reports

Le dossier de la LEZ a connu plusieurs rebondissements ces dernières années. Initialement prévue pour 2025, l’interdiction visant certains véhicules avait été reportée à 2027 avant que cette décision ne soit annulée par la Cour constitutionnelle.

Plus récemment, différentes dates ont circulé concernant l’application effective des sanctions : avril 2026, puis le 7 juin, avant qu’une entrée en vigueur au 1er juillet ne soit désormais évoquée.

Pour Les Engagés, cette succession de reports et d’annonces entretient une confusion importante parmi les automobilistes concernés. Le parti estime qu’environ 30.000 conducteurs bruxellois sont encore directement touchés par la mesure. Les Engagés rappellent soutenir l’objectif de la LEZ, présentée comme un outil visant à améliorer la qualité de l’air et la santé publique.

Le groupe insiste toutefois sur la nécessité d’une communication claire à destination des citoyens, ainsi que sur une meilleure information concernant les dispositifs d’accompagnement existants, notamment pour les personnes à faibles revenus et les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM).

Le sujet doit être abordé ce mercredi au Parlement bruxellois.

Rédaction