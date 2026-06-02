BXL Tour : plusieurs grands axes fermés à la circulation le 14 juin, la voiture déconseillée à Bruxelles

Le dimanche 14 juin, Bruxelles vivra au rythme du vélo à l’occasion de la 10e édition du BXL Tour. La course cycliste traversera une grande partie de la capitale sur un parcours de 32 ou 40 kilomètres, entraînant d’importantes restrictions de circulation entre 7h et 13h.

Les organisateurs, en collaboration avec Bruxelles Mobilité, la STIB et les services de police, recommandent aux automobilistes d’éviter autant que possible de circuler dans la capitale durant la matinée.

Le départ sera donné sur la place des Palais, tandis que l’arrivée sera jugée au pied de l’Atomium. Le parcours empruntera notamment la rue et le tunnel Belliard, l’avenue de Tervuren, le boulevard du Souverain, le boulevard Général Jacques, le boulevard Reyers, le boulevard Lambermont, l’avenue de Vilvorde et l’avenue Van Praet.

Des fermetures dès le samedi

Certaines voiries seront fermées avant même le jour de la course. La place des Palais sera inaccessible du samedi 13 juin à 14h jusqu’au dimanche 14 juin à 14h. Le boulevard du Centenaire sera quant à lui fermé du samedi à 10h jusqu’au dimanche à 20h.

Le dimanche, plusieurs axes majeurs seront progressivement fermés à partir de 5h du matin, avant une fermeture généralisée du parcours entre 7h et 13h.

Les organisateurs précisent toutefois que les rues seront rouvertes progressivement après le passage du dernier participant et de la voiture-balai. Certains tronçons pourraient donc redevenir accessibles avant 13h.

Des points de traversée et des déviations prévus

Malgré les fermetures, le parcours pourra être traversé à différents endroits. Les tunnels de la petite ceinture resteront également accessibles.

Le stationnement sera interdit le long de l’ensemble du tracé. Les véhicules présents sur le parcours seront déplacés.

Afin de limiter les perturbations, le parcours a été intégré aux applications Waze et Google Maps. Un plan dynamique reprenant les fermetures et les points de traversée est également disponible sur le site du BXL Tour.

Privilégier les transports en commun et le vélo

Les organisateurs encouragent les Bruxellois à privilégier les alternatives à la voiture. La STIB, les réseaux TEC et De Lijn ainsi que les trains desservant les 30 gares bruxelloises constituent les principales options recommandées.

Un parking vélo sécurisé sera également installé à proximité de l’Atomium, permettant aux participants et aux spectateurs de rejoindre facilement le site d’arrivée.

Toutes les informations pratiques relatives à la mobilité sont disponibles sur le site du BXL Tour.

Rédaction