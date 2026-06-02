“Elle va être bâclée” : Nadia Kammachi peste contre le délai de la commission d’enquête parlementaire sur le Foyer Anderlechtois

Nadia Kammachi était l’invitée de Bonjour Bruxelles pour évoquer le dossier brûlant du Foyer Anderlechtois.

Lundi, la commission des Affaires générales du Parlement bruxellois s’est prononcée en faveur de la création d’une commission d’enquête parlementaire sur l’attribution des logements sociaux au Foyer Anderlechtois. Une décision qui laisse un goût amer à Nadia Kammachi.

“J’ai été estomaquée”, confie l’élue écologiste ce mardi matin. “Nous avons assisté à un spectacle désolant. Oui, il y aura bien une commission d’enquête, mais toute sa substance a disparu.”

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Selon elle, la commission a été largement vidée de son contenu initial. Ecolo avait en effet déposé un texte visant à examiner en profondeur les méthodes d’attribution des logements sociaux et les dérogations accordées. Mais le texte a été amendé, notamment par l’instauration d’un calendrier particulièrement serré : cinq à six semaines au maximum pour mener les auditions et formuler des recommandations.

“On ne pourra pas entendre tout le monde dans un délai aussi court. Nous allons déjà perdre du temps et nous entrerons rapidement dans la période estivale. Le PS a réussi à retourner la situation à son avantage. Le MR a également cosigné ce texte. Au final, nous risquons de nous retrouver avec une commission bâclée”, déplore-t-elle.

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Cette commission ne s’appuiera pas sur les témoignages des journalistes à l’origine des révélations, mais sur les décisions et les attributions validées par la SLRB. Quant à Lotfi Mostefa, il ne devra pas, à ce stade, se mettre en retrait. “Je ne parle pas d’une chasse à l’homme, comme l’affirme Jamal Ikazban (PS). Je parle d’une chasse au système. Le problème n’est pas uniquement Lotfi Mostefa, mais des pratiques qui existaient bien avant lui. Quand j’entends les prises de parole des socialistes, je constate surtout un manque de transparence. Le véritable enjeu, c’est que la population puisse comprendre comment les désignations sont effectuées.”

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Ancienne échevine à Anderlecht lors de la précédente mandature, Nadia Kammachi affirme avoir déjà alerté à plusieurs reprises sur le fonctionnement du Foyer Anderlechtois. “Nous avons siégé au conseil d’administration et relevé toute une série de dysfonctionnements. Nous voulions notamment anonymiser les dossiers afin d’éviter tout favoritisme. Toutes les décisions devaient également passer par le conseil d’administration. Mais à partir de mai 2025, certaines règles ont changé. Nous disposons de rapports que nous mettrons à la disposition de la commission.”

Cette affaire illustre également les tensions persistantes entre majorité et opposition à Anderlecht. “On cherche à nous faire taire, quel que soit le sujet”, poursuit-elle. “Bien avant le reportage de la VRT, j’avais déjà pointé les problèmes au sein du Foyer. J’ai été interrompue au moins dix fois pendant mon intervention et je n’ai obtenu aucune réponse. Il existe une véritable forme d’intimidation.” Plusieurs échevins de la majorité avaient d’ailleurs diffusé un communiqué dénonçant des comportements intimidants dont ils se disaient victimes. “Comment se fait-il que face à de tels agissements, il n’y ait eu aucun rappel à l’ordre par le bourgmestre Fabrice Cumps ? Cela n’a pas été fait dans le cas de Lotfi Mostefa”, conclut-elle.