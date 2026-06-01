Foyer anderlechtois : une commission d’enquête limitée à sept semaines

La commission des Finances et des Affaires générales était réunie cet après-midi pour voter sur l’existence d’une commission d’enquête parlementaire sur l’affaire du Foyer anderlechtois. L’issue était indécise : des tractations entre les différents partis ont eu lieu toute la journée. La proposition d’Imane Belguenani (Anders) proposant d’instaurer une commission d’enquête parlementaire qui devra rendre ses conclusions au 21 juillet, est adoptée par 9 voix contre 6.

La N-VA a été le premier parti à présenter son texte à la commission. Le parti avait communiqué à la suite de l’enquête de la VRT : “Il ne s’agit plus de dysfonctionnements isolés. C’est toute une culture de gouvernance dans laquelle les personnes vulnérables deviennent dépendantes de connexions politiques”, avait réagi le chef de groupe Gilles Vertstraeten.

Les nationalistes flamands demandaient une commission d’enquête indépendante chargée d’examiner tous les dossiers, toutes les attributions et toutes les interventions politiques au sein du Foyer anderlechtois. “Tout cela ne peut continuer à exister que parce que la hiérarchie de contrôle le permet ou le couvre. Si Bruxelles veut rester crédible, toute la vérité doit enfin être mise sur la table.”

Ecolo : “Apporter de la clarté”

Du côté d’Ecolo, Zakia Khattabi a tenu à clarifier la démarche des écologistes dans ce dossier. Elle a précisé que cette commission d’enquête parlementaire ne sera pas une commission “Lotfi Mostefa” : les écologistes veulent questionner le fonctionnement du Foyer anderlechtois en lui-même.

“Nous considérons aujourd’hui que les faits révélés et les questions qu’ils soulèvent rendent l’ouverture d’une commission d’enquête nécessaire”, a déclaré Zakia Khattabi cet après-midi en commission. Elle ajoute que cette commission permet un contrôle démocratique et qu’il n’est pas question d’interférer dans les activités de la justice, qui se concentre sur l’application de la loi : “Une commission d’enquête ne vise pas à condamner des personnes, mais à comprendre comment un système politique a pu dysfonctionner”, a ajouté la cheffe de groupe Ecolo au Parlement bruxellois.

Concernant le calendrier, les écologistes ont indiqué qu’il était difficilement envisageable que la commission d’enquête parlementaire se termine avant le 21 juillet. Pour Zakia Khattabi, il sera impossible de tenir une commission dans des délais si courts “sans la bâcler”.

Bernard Clerfayt pour DéFI et Fabian Maingain pour Li.bres ont également apporté leur soutien au texte des écologistes lors des débats. Ils sont aussi opposés à une commission d’enquête qui se limiterait au 21 juillet. Pour Bernard Clerfayt, ce serait une manière “d’enterrer cette commission avec les vacances d’été”. Fabian Maingain a, lui, déclaré que “le but est de pouvoir réinterroger le système”.

Anders : ne pas confondre la durée avec la productivité

La cheffe de file d’Anders au Parlement bruxellois, Imane Belguenani, a finalement défendu un texte soutenu par la majorité en place, y compris par le Parti socialiste, visant à ce qu’une commission d’enquête parlementaire se tienne rapidement et rende ses conclusions en sept semaines, avec donc la fameuse date butoir du 21 juillet. Elle a déclaré : “Le blabla doit se terminer, on a besoin d’actions.” Du côté d’Anders, on prend pour exemple la commission Métro, qui dure depuis plus de huit mois sans obtenir de résultats suffisamment concrets, selon eux.

En réaction aux propos d’Anders, Zakia Khattabi s’est dite déçue des arguments avancés par Imane Belguenani, estimant qu’il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. Pour les écologistes, il va être très compliqué de tenir une commission dans des délais aussi courts.

Le MR a cosigné ce texte d’Anders : “Nous souhaitons un travail rigoureux et intensif, avec une clarté apportée. La date du 21 juillet vise à permettre à la commission d’enquête d’aboutir sur la base des éléments connus aujourd’hui. Le groupe MR se réserve le droit d’aller plus loin s’il y a de nouveaux éléments.”

Jamal Ikazban chef de groupe PS a lui déclaré pendant la commission : “il faut faire la clarté, améliorer la gouvernance et le système d’attribution et avoir des logements en suffisance. Mais ce n’est surement pas le procès d’un homme”.

BX1