Le troisième printemps le plus chaud depuis le début des relevés

La température moyenne du printemps 2026 s’est élevée à 12,1°C, soit bien au-dessus de la valeur normale établie à 10,5°C en moyenne, a annoncé lundi l’Institut royal météorologique (IRM) dans un communiqué. Il s’agit ainsi du troisième printemps le plus chaud depuis le début des observations en 1833.

Comme d’habitude, le printemps 2026 a été marqué par une alternance de périodes plus froides et plus chaudes. Le 27 mars a été enregistrée la température la plus basse à Uccle, avec -1,3°C. Le 29 mai, l’IRM y a relevé la température la plus élevée: 30,5 °C.

Au total, l’IRM a compté neuf journées estivales avec une température de 25°C ou plus. Un nombre qui place ce printemps en troisième position depuis le début de ces observations. Seules les années 2018 (13) et 2007 (11) ont connu davantage de journées chaudes au printemps. Par ailleurs, deux journées tropicales ont été dénombrées avec une température de 30°C ou plus.

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Ces températures élevées se sont accompagnées d’un ensoleillement important. À Uccle, les trois mois de printemps ont été plus ensoleillés que la moyenne. Au total, l’IRM a enregistré 644 heures et 18 minutes d’ensoleillement.

Dans le même temps, tant mars que mai ont été plus humides que la moyenne. Mais avec un mois d’avril très sec, le total des précipitations du printemps, à 155,6 millimètres, s’est finalement situé en dessous de la valeur normale de 165,6 millimètres.

Pour le mois de mai en particulier, la température moyenne mensuelle de 15,4°C était également bien supérieure à la température normale, qui est de 13,9°C. Le mois de mai a été marqué par des températures extrêmes, comme en témoignent les relevés effectués à Uccle : de 2,8 °C le 15 mai à 30,5 °C le 29 mai.

Belga