Le transporteur bruxellois Ziegler a fait aveu de faillite

Le transporteur Ziegler a fait lundi matin aveu de faillite devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. L’information, révélée par L’Écho, a été confirmée aux employés du groupe en matinée lors d’un conseil d’entreprise, a indiqué Philippe Lescot, permanent syndical de la CSC-Transcom.

La faillite concerne les quatre entités de l’entreprise, à savoir Ziegler SA, Intertrans, Dornach et Universal Express. Des curateurs doivent désormais être nommés pour céder une partie ou toutes les activités à un ou plusieurs candidats repreneurs. Aucune information n’a cependant filtré pour l’heure sur d’éventuelles reprises, ni sur le nombre d’employés concernés. L’audience devant le tribunal de l’entreprise était par ailleurs toujours en cours à l’heure d’écrire ces lignes. “L’objectif reste de préserver au maximum l’emploi“, a commenté Philippe Lescot.

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Le groupe belge Ziegler, dont le siège social est à Bruxelles, emploie plus de 3.200 personnes dans 16 pays à travers le monde. Son principal centre opérationnel est situé à Neder-Over-Heembeek. Créé en 1908 dans la capitale, l’entreprise connaît depuis plusieurs mois des difficultés, notamment en raison de la flambée des prix du carburant. La filiale française de l’entreprise a été placée en mars en liquidation sans poursuite d’activité, impactant environ 1.500 salariés dans l’Hexagone.

Le syndicat CSC-Transcom s’était inquiété début mai d’une potentielle vente des activités belges du transporteur. La direction avait alors temporisé et affirmé qu’il était “prématuré de commenter publiquement des hypothèses”.

Moins de faillites en mai

En mai, 866 faillites ont été prononcées en Belgique, un nombre en baisse par rapport à mai 2025 (901 faillites) mais qui peut s’expliquer par le fait que tant le jour férié de l’Ascension que celui de la Pentecôte sont tombés en mai cette année. Depuis le début de 2026, le nombre de faillites atteint tout de même un niveau record, selon les chiffres mensuels publiés lundi par le fournisseur d’informations commerciales GraydonCreditsafe.

En mai, 573 faillites ont été prononcées en Flandre, ce qui représente une hausse de 2,13% par rapport à mai 2025 et un record pour le mois. En revanche, le nombre de faillites a sensiblement diminué en Wallonie (127 faillites, -19,62%) et, dans une moindre mesure, à Bruxelles (150 faillites, -6,25%).

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Sur les cinq premiers mois de l’année, on recense 5.098 dépôts de bilan en Belgique, ce qui représente un record absolu et une augmentation de 5,22% par rapport à la même période de 2025, selon GraydonCreditsafe.

À nouveau, la Flandre mène la danse avec 3.062 faillites de janvier à mai (+10,54%), devant Bruxelles, où le nombre de faillites a augmenté de 2,42%, à 887. La Wallonie a enregistré 1.039 faillites au cours des cinq premiers mois de l’année, un nombre en recul de 3,71% en glissement annuel.

Belga