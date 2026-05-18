Le débat sur la faillite du groupe GH est remis au 15 juin

Le débat sur la faillite du groupe GH, porté devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles par l’administrateur provisoire et trois banques, a été remis lundi au lundi 15 juin.

Alors que les trois banques (BNP Paribas Fortis, KBC Bank et ING Belgique) se disaient prêtes à plaider dès lundi matin, l’un des avocats du groupe GH a demandé la remise du débat “dans de meilleures conditions“, soit lors d’une audience plus longue pour que les nombreuses parties puissent développer leurs arguments, déjà rédigés dans un nombre conséquent de pages de conclusions.

“C’est probablement le plus gros risque de faillite immobilière de ces 20 dernières années en Belgique“, a argumenté Me Nicolas Vanderstappen devant un tribunal qui se disait déjà prêt à consacrer au moins 180 minutes de débat à cette citation de grosse envergure. L’avocat a regretté “la pression des banques de vouloir aller au plus vite” avec ce dossier, qui compte un nombre considérable de parties.

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D’ici au 15 juin, les conseils du groupe GH, Me Nicolas Vanderstappen et Me Yves Brulard, espèrent que la cour d’appel de Bruxelles se sera exprimée sur l’appel introduit par leurs soins vendredi contre le refus du tribunal d’ouvrir une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) pour les 22 sociétés appartenant au groupe de Gérald Hibert. Débattue le 8 mai, la requête en PRJ a été rejetée par le tribunal mercredi pour cause d’irrecevabilité.

Comme les banques, l’administrateur provisoire souhaite que le dossier avance sans attendre la décision de la cour d’appel. “Il est incontestable qu’il y a une situation d’urgence absolue. La situation de la trésorerie persiste, voire s’aggrave“, a déclaré Me Aydogdu, parlant de “banqueroute bancaire et fiscale”. La citation en faillite sera débattue le 15 juin, à 09h00, devant la 9e chambre du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Belga