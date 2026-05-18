Décès de Jean Harlez, réalisateur du film “Le chantier des gosses”

Jean Harlez, réalisateur du film “Le chantier des gosses”, est décédé vendredi à l’âge de 101 ans à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, a indiqué à Belga la famille du cinéaste belge.

Né à Erquelinnes le 31 décembre 1924, Jean Harlez est parti vivre à Bruxelles à la fin de la guerre. D’abord assistant de Charles Dekeukeleire, un des pionniers du cinéma belge, Jean Harlez était surtout connu pour avoir réalisé “Le chantier des gosses”, qu’il a entièrement autoproduit, jusqu’à construire sa propre caméra, en 1956.

Considéré comme le premier film néoréaliste belge, “Le chantier des gosses” raconte la résistance d’un groupe d’enfants, des “kets” des Marolles, face aux promoteurs qui veulent construire des bureaux sur leur terrain de jeu, un terrain vague de ce quartier populaire de Bruxelles, quelques années avant l’Expo 58 et le début de la bruxellisation.

Le film est longtemps resté oublié, jusqu”à ce que le cinéma Nova ne le restaure et ne le sorte en salles en 2014. Devenu cinéaste d’exploration, en particulier au Groenland, dans les années 1960, Jean Harlez a par la suite collaboré sur une douzaine de films conceptuels de son ami Marcel Broodthaers.

En mars dernier, Jean Harlez et sa femme la journaliste et écrivaine Marcelle Dumont, ont été distingués dans l’Ordre national de la Couronne, au grade de Chevalier.



Belga