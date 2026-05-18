La garde-robe du Manneken Pis déménage
Les près de 1.200 costumes du Manneken Pis, pour l’instant stockés à la Maison du Roi (le Musée de la Ville de Bruxelles), déménagent le temps de travaux de rénovation du bâtiment au Musée de la Mode et de la Dentelle.
La tradition d’habiller le ket de Bruxelles remonte à 1615 et le plus vieux costume encore conservé est, lui, vieux d’environ 300 ans. Les tenues vont désormais être transférées avec le plus grand soin, un travail titanesque qui devrait prendre quelque 600 heures. Le dressing complet du Manneken Pis prendra ses quartiers au Musée de la Mode et de la Dentelle, où il sera toujours accessible pour continuer à varier les tenues du petit garçon le plus célèbre de la capitale.
Belga
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