Huit mètres cubes de produits contrefaits saisis par la police dans le quartier Nord

Près de 8 mètres cubes de produits contrefaits ont été saisis le mois dernier par la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-Ten-Noode), en collaboration avec le SPF Économie, a indiqué la police lundi. Des chaussures, sacs, parfums et cigarettes ont notamment été saisis.

“Le 23 avril, une opération coordonnée entre la Zone de Police de Bruxelles-Nord et le SPF Économie a permis la fouille de 5 lieux de stockage d’articles contrefaits”, a déclaré la police. “Tous les lieux de stockage se situaient dans ou à proximité directe du quartier Nord. Ces opérations ont pour but de lutter contre un phénomène criminel mais également pour protéger les consommateurs et les commerçants légaux contre ces pratiques.”

L’opération coordonnée a eu lieu après plusieurs enquêtes policières, qui “ont fourni suffisamment d’éléments constitutifs d’infractions au SPF Économie afin que celui-ci puisse demander des mandats de perquisitions à un Juge d’instruction”, indique la police, qui a exécuté avec le SPF Economie, 5 mandats de perquisition. “Ces mandats visaient des caves utilisées pour stocker ou vendre des produits contrefaits (chaussures de sport, vêtements, ceinture, …)”, a précisé la police.

“Les consommateurs qui font face à des produits contrefaits sont invités à le signaler au SPF Économie via consumerconnect.be”, a ajouté la police, rappelant que la contre-façon est illégale, et que les produits contrefaits sont de mauvaise qualité, et parfois dangereux. “Les produits contrefaits nuisent également aux économies belge et européenne. Ils constituent une concurrence illégale pour les magasins et les commerçants honnêtes qui vendent des produits de qualité.”

Belga