Watermael-Boitsfort : nouvelle mobilisation contre le projet immobilier au champ des Cailles

Environ 80 personnes se sont rassemblées dimanche en fin d’après-midi à Watermael-Boitsfort à l’appel des Ami.e.s du champ des Cailles (ACdC), malgré le déluge qui s’est abattu sur Bruxelles, pour dénoncer le projet de construction de logements sur ce terrain agricole urbain.

Le rassemblement, organisé rue de l’Autruche, à proximité du champ, se voulait symbolique. Les participants ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme les “contradictions” de la politique régionale en matière d’environnement et de logement. Le collectif citoyen lutte depuis une dizaine d’années pour la préservation intégrale du champ des Cailles, présenté comme l’un des derniers champs en pleine terre de Bruxelles accueillant un projet d’agriculture urbaine depuis plus de dix ans.

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Les ACdC ont notamment critiqué la poursuite de projets immobiliers sur des espaces non bâtis alors que la Région bruxelloise soutient parallèlement le développement de l’agriculture urbaine via la stratégie Good Food et le futur PRAS. Le collectif a également pointé la situation budgétaire de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), qui doit revendre plusieurs centaines de logements et immeubles afin de financer d’autres projets. Selon les opposants, maintenir le projet du champ des Cailles dans ce contexte constitue un “non-sens“.

Les manifestants ont enfin rappelé que le projet devra encore obtenir plusieurs autorisations, notamment de la Commission royale des Monuments et des Sites, la cité-jardin du Logis-Floréal étant classée au patrimoine bruxellois.

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Le dossier du Champ des Cailles oppose depuis plusieurs années défenseurs de l’agriculture urbaine et partisans de la construction de logements sociaux. Le site a déjà été au centre de plusieurs mobilisations citoyennes. En février 2022, près de 900 personnes avaient manifesté contre un projet de 70 logements sociaux porté par la SLRB.

Belga