Watermael-Boitsfort : avis défavorable pour la transformation de la bergerie du Chant des Cailles

Depuis plusieurs année, le Bercail était en conflit avec le voisinage.

Les services bruxellois de l’Urbanisme ont émis un avis défavorable pour la transformation et la restauration de la bergerie du Bercail sur le site du chant des Cailles à Watermael Boisfort. Concrètement, la demande de permis d’urbanisme portait sur la transformation de la bergerie – c’est-à-dire supprimer l’annexe et construire un étage pour le foin et le matériel – et la rénovation d’un deuxième bâtiment à quelques mètres de là.

Depuis plusieurs année, le Bercail était en conflit avec le voisinage, dont l’association “Les riverains du Parc”. Une situation relatée il y a quelques semaines dans un reportage diffusé sur notre antenne. Il entendait ainsi régulariser sa situation en demandant un permis d’urbanisme. La commune et Bruxelles-Environnement ont émis un avis favorable sous condition, ce qui n’est donc pas le cas de la direction de l’Urbanisme et de la direction du Patrimoine culturel. Ces dernières ont estimé que “le développement extensif d’activités productives au sein du site n’est pas compatible avec les intérêts du classement et les conditions de conservations strictes” du site classé qui est celui du Parc et du Couvent de l’Eucharistie. Il y a donc peu de chance que le permis d’urbanisme soit accordé.

► Reportage | Watermael-Boitsfort : la bergerie du Bercail à l’enquête publique