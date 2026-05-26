Des directeurs appellent Les Engagés à relancer une “véritable concertation”

Plusieurs centaines de directeurs d’école ont manifesté mardi devant le siège des Engagés à Bruxelles pour dénoncer les décisions du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant l’enseignement. Une délégation a été reçue par le président du parti centriste Yvan Verougstraete.

Inquiétude pour l’emploi, absence de vision, alourdissement de la charge administrative… Les griefs des directeurs d’établissement ne manquent pas. Plusieurs centaines d’entre eux, accompagnés d’enseignants, de secrétaires et même d’élèves, ont exprimé leur colère durant plus de deux heures sous les fenêtres des Engagés.

■Reportage de Valentine Rolus

“Tous les acteurs de l’école sont actuellement malmenés par une politique que nous ne reconnaissons pas“, résume Alain Koeune, président de la Fédération des associations de direction de l’enseignement secondaire catholique (Feadi).

“Ce que nous demandons aux Engagés, c’est de relancer une véritable concertation avec le terrain, ce qui est excessivement compliqué avec la ministre (Valérie Glatigny)“, a martelé M. Koeune.

Le président de la Feadi ne cache pas son inquiétude pour la prochaine rentrée des classes. “Nous sommes amenés à inscrire des élèves en première année alors que nous ne savons rien leur dire sur la suite de leur parcours.”

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Après une heure d’échange avec le président des Engagés, les représentants des directeurs ont jugé le dialogue “constructif“. “On peut espérer avoir fait un pas dans la bonne direction aujourd’hui”, positivait à la sortie Alain Koeune.

Du côté d’Yvan Verougstraete, on concède que des efforts peuvent être faits dans la “mise en œuvre” des réformes, tout en rappelant que des “mesures difficiles” devaient être prises. “On doit absolument pouvoir travailler sur la question de la concertation concernant les prochains textes. Notre objectif est le même, à savoir pérenniser un enseignement de qualité”, a souligné le président des Engagés.

Belga